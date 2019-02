Polizei Dortmund

POL-DO: Polizisten bei Personenkontrolle heftig attackiert - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0219 Am gestrigen Tag, 20.02 gegen 16:35 Uhr hat ein Mann in Lünen einen Polizisten bei einer Kontrolle gewürgt bis der Beamte bewusstlos wurde. Es folgten ein Warnschuss und die Festnahme der Täter.

Nach ersten Erkenntnissen waren die zivilen Beamten im Lüner Stadtteil Horstmar unterwegs, um dort Wohnungseinbrüche zu bekämpfen. Im Bereich der Halde kontrollierten die Polizisten dann zwei Männer, die beim Anblick der Beamten den Eindruck machten, sich zügig entfernen zu wollen. Die Zivilkräfte wiesen sich als Polizeibeamte aus und wollten die Ausweise überprüfen. Dies wurde von den beiden, trotz mehrfacher Aufforderung, kategorisch abgelehnt. Aufgrund dessen entschieden sich die Beamten, die beiden Männer zu durchsuchen. Diese griffen daraufhin unvermittelt die Beamten an. Es kam zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-jährige Tatverdächtige aus Bochum einen Beamten in den Schwitzkasten nahm und bis zur kurzzeitigen Bewusstlosigkeit würgte. Im weiteren Verlauf nahm auch der andere Tatverdächtige, 21 Jahre und aus Lünen, den anderen Beamten in den Würgegriff und schlug ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Nachdem der ohnmächtig gewordene Beamte wieder zu sich kam, konnte er einen Warnschuss abgeben und so Schlimmeres verhindern.

Beide Tatverdächtigen konnten schließlich auf dem Boden fixiert und festgenommen werden. Unterstützungskräfte brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen.

Die Beamten wurden bei dem Einsatz schwer verletzt und waren anschließend nicht mehr dienstfähig.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell