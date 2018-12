POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1605 Am 1. Dezember kam es am Brackeler Hellweg / Am Westheck zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete.

Ein 25-jähriger Dortmunder fuhr gegen 18 Uhr auf dem linken Fahrstreifen des Brackeler Hellwegs in Richtung Westen (Innenstadt). Ein weißer Kleinwagen auf dem rechten Fahrstreifen scherte in Höhe der Unfallörtlichkeit plötzlich nach links aus und kollidierte mit dem Dortmunder. Das Fahrzeug des 25-Jährigen geriet dadurch in den Gegenverkehr und kam dort zum Stillstand. Der vermutliche weiße Kleinwagen flüchtete unerkannt und bog rechts in die Nießstraße ein. Der Kleinwagen soll ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen geben?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Körne unter 0231-132-3321!

