POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub nahe des Westparks

Nach einem Raub am Montag (3.12.) gegen 9.20 Uhr in der Adlerstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich eine 31-jährige Dortmunderin an dem Platz oberhalb der U-Bahn-Haltestelle "Unionstraße" auf. Dort kam eine Gruppe - bestehend aus zwei Männern und einer Frau - auf sie zu. Die unbekannte Frau schlug der Dortmunderin unvermittelt in den Nacken und nahm ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend flüchtete das Trio über die Adlerstraße in die Annenstraße.

Die Zeugin beschrieb die Frau als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 165 cm groß, mit langen schwarzen Haaren (zu einem tiefen Zopf gebunden) und bekleidet mit einem bis zur Wade reichenden schwarzen Mantel.

Einer der Männer war demnach etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß, hatte eine dünne Statur, kurze braune Haare und trug eine dreiviertellange Hose.

Der andere Mann war laut Zeugin etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte eine normale Statur und ein großes Hämaton im Bereich des rechten Auges.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

