POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung im Dortmunder Osten

Nach einer Brandstiftung am Breddeweg am frühen Sonntagmorgen (25. November) sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte hatten an zwei Häusern Mülltonnen in Brand gesetzt. Zeugen hatten die Flammen gegen 6.45 Uhr gemeldet. An einem der Häuser griff das Feuer auf eine Fahrradgarage über, die komplett ausbrannte, und beschädigte auch die Hausfassade. Zudem entstand an einem vor dem Haus geparkten Pkw Schaden. Die Bewohner wurden nicht verletzt.

Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf ca. 25.000 bis 30.000 Euro.

Sie sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges beobachtet haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

