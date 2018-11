POL-DO: Erneuter Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität - eine kurze Bilanz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1559

Beamte der Polizei Dortmund haben am Dienstag (20. November) zwischen 13 und 21 Uhr erneut einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität durchgeführt. Sie waren in der nördlichen Innenstadt sowie in Hörde unterwegs.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 32 Personen und sprachen acht Platzverweise aus. Fünf davon richteten sich gegen die fünf im Keuningpark kontrollierten Personen.

An der Münsterstraße wurden in einem Ladenlokal ebenfalls mehrere Personen kontrolliert. Hier bewiesen die Beamten den richtigen Riecher. So wurde ein 40-jähriger Dortmunder per Haftbefehl gesucht. Ihn nahmen die Polizisten fest. Sein Weg endete an diesem Tag in der Justizvollzugsanstalt. Bei einem weiteren Mann (22) fanden sie nicht nur eine kleine Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel, sondern auch Bargeld in dealertypischer Stückelung. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der 22-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

In Hörde mussten sich in einem Ladenlokal zwölf Personen einer Kontrolle unterziehen. Bei einem 52-jährigen Dortmunder wurden dabei über 8000 Euro aufgefunden. Die Herkunft dieses Geldes konnte er ebenso wenig schlüssig erläutern wie die der hochwertigen und originalverpackten elektronischen Geräte sowie verschreibungspflichtigen Medikamente, die in seinem Fahrzeug gefunden wurden. Die Beamten stellten das Geld im Rahmen der Gewinnabschöpfung sicher, auch die Geräte und Medikamente wurden sichergestellt.

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz wurden gefertigt.

