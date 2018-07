POL-DO: Ablauf der Waffenamnestie - Polizei Dortmund zieht Bilanz

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0973 Mit Änderung des Waffengesetzes am 6.Juli 2017 bestand die Möglichkeit illegale Waffen und Munition straffrei bei der Polizei abzugeben. Die Frist von 12 Monaten ist Anfang Juli ausgelaufen.

Insgesamt wurden beim Polizeipräsidium Dortmund in dem oben genannten Zeitraum 417 Waffen zurückgegeben. Davon waren 264 erlaubnisfrei und 153 erlaubnispflichtig. Am häufigsten nahmen die Polizisten Luftgewehre, Gas- und Schreckschusspistolen in Empfang. Größtenteils handelte es sich um Waffen aus Nachlässen. Die neuen Besitzer wussten in vielen Fällen zuvor gar nichts von der Existenz der Waffen und wollten die für sie ungewohnten Gegenstände einfach nur loswerden. Die Regelung der Waffenamnestie erwies sich hier als gute Gelegenheit für diese Menschen.

Alle abgegebenen Waffen wurden bereits oder werden demnächst ausnahmslos vernichtet.

