POL-DO: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0625

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am vergangenen Samstag (28. April) schwer verletzt worden.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der Radfahrer gegen 11 Uhr auf der nördlichen Seite der Stockumer Straße in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit verließ eine 57-jährige Autofahrerin das Gelände eines Supermarktes in Höhe der Haltestelle Barop-Parkhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Verkehrsteilnehmer in Höhe der Ausfahrt zusammen. Der 70-Jährige fiel anschließend zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Ein Fahrstreifen der Stockumer Straße in Richtung Westen musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

