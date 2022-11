Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221124 - 1356 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 23. November 2022, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Peugeot die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Kelsterbach wollte er die Autobahn in Richtung der Bundesstraße 43 verlassen und wechselte hierzu noch vor einem Sattelzug auf die Ausfahrt. Dabei prallte er jedoch mit Wucht auf den Aufpralldämpfer des Fahrbahnteilers und wurde von dort auf die Hauptfahrbahn zurückgeschleudert. Dabei geriet er vor die Sattelzugmaschine, prallte mit dieser zusammen, wurde gegen die Schutzplanke gedrückt, schleuderte mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich auf der rechten Fahrspur der BAB 3 zum Stehen. Der Peugeot war völlig zerstört, Trümmerteile lagen verstreut über der Autobahn und der B43, die aus diesem Grund und wegen der anstehenden Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden mussten. Der schwerverletzte 38-Jährige wurde von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen. Durch die Sperrung der Autobahn Richtung Würzburg und der Anschlussstelle Kelsterbach entstand ein Rückstau von ungefähr zehn Kilometern Länge.

