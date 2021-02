Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210202 - 0126 Frankfurt-Niederrad: Junger Mann versucht E-Scooter zu klauen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (01.02.2021) hat ein unbekannter Täter versucht einen E-Scooter zu entwenden. Ein mutiger Zeuge machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Gegen 17.45 Uhr schnappte sich der Unbekannte in der Melibocusstraße einen vor einem Imbiss stehenden E-Scooter und fuhr damit in Richtung Goldsteinstraße. Die 27-jährige Inhaberin des Imbisses bemerkte den Diebstahl umgehend und rief laut um Hilfe. Daraufhin schritt ein 39-jähriger Mann mutig ein und hinderte den Täter an der Weiterfahrt. Dieser ließ das Diebesgut zurück und floh nun zu Fuß weiter.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 17-20 Jahre alt, bekleidet mit weißen Schuhen und einer roten Jacke.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell