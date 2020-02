Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200213 - 0146 Frankfurt-Rödelheim: 83-jährige wird Opfer eines Trickdiebs

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag erbeutete ein Dieb mit dem "Handwerkertrick" im Rebstöcker Weg eine Schmuckschatulle.

Gegen 12:00 Uhr klingelte ein Mann bei der 83-jährigen Frankfurterin und gab sich als Handwerker aus. Er sei beauftragt worden, aufgrund eines Wasserschadens in der darüber liegenden Wohnung, nach dem Rechten zu sehen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Ganove Zutritt zur Wohnung und begann mit seinen angeblichen Arbeiten. Dabei war er auch unbeobachtet. Nachdem der angebliche Handwerker gegangen war, stellte die Seniorin zunächst fest, dass ihre Telefone nicht mehr funktionierten. Anschließend erkannte sie, dass ihre Schmuckschatulle geöffnet im Schlafzimmer lag. Sämtlicher darin enthaltener Schmuck fehlte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit dunklem Schnurrbart. Sprach deutsch mit hessischem Dialekt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755-52499 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell