POL-F: 180302 - 214 Frankfurt-Niederrad: Raubüberfall auf alte Dame

Frankfurt (ots) - (mc) Gestern Abend (01. März 2018) überfielen zwei Unbekannte eine ältere Frau in der Melibocusstraße und entwendeten Zigaretten und ihren Haustürschlüssel.

Die 80-jährige Dame war lediglich zum Kiosk gegangen, um sich Zigaretten zu kaufen, als sich ihr zwei Räuber in den Weg stellten. "Ich will Geld von dir haben", forderte einer. Als sie ihm das nicht geben konnte, stieß er sie zu Boden. Dabei verlor sie ihre Schachtel und ihre Schlüssel. Die nahmen die mutmaßlichen Räuber auf und machten sich davon.

Sie ließen sie zwar unverletzt zurück, jedoch gelang es ihr erst nach einiger Zeit selbstständig aufzustehen und sich an eine Nachbarin zu wenden, um die Polizei zu rufen.

Die Polizei fahndet nach den zwei jungen Männern, die wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 17 - 18 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. 2. Täter: männlich, ca. 17 - 18 Jahre alt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 755 - 53111 zu melden.

