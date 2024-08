POL-DA: Heppenheim: Abstandswarnsystem ausgebaut/Zeugen gesucht

Lorsch (ots) - Am Montag, 19.08.2024 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 16.20 Uhr parkte ein blauer Ford Fiesta in der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 8. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren den abgestellten Ford Fiesta im vorderen Bereich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr