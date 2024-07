POL-DA: Raunheim: 14-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Darmstadt (ots) - Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 23:10 Uhr, kam es in der Marburger Straße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW auf dem Gehweg zwischen einem geparkten Opel Corsa und einem geparktem 1er BMW hindurch und beschädigte diese, wobei ein Sachschaden in Höhe von ...

