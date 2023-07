Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach/Oberzent: Mehrere Verstöße nach Motorradkontrollen

Neckarsteinach/Oberzent (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Sonntag (30.07.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, unterstützt von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen sowie Kollegen aus Karlsruhe und Mannheim, Verkehrskontrollen am Parkplatz "Vierburgen" an der Bundesstraße 45 bei Neckarsteinach und am Parkplatz "Hömerichbrunnen" an der Landesstraße 3410 bei Rothenberg durch. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter hierbei 55 Biker aber auch 22 Autofahrer genauer unter die Lupe.

Für zwei Motorradfahrer und zwei Autofahrer endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Bei einer der Maschinen sowie den Autos führten mehrere, teils erhebliche Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der andere Biker stand unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

An 20 Motorrädern registrierten die Beamten Mängel, wie zum Beispiel mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen oder technische Veränderungen. Die Fahrer erhielten jeweils Mängelanzeigen, mit denen sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen nachweisen müssen.

