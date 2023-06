Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schulcontainer von Kriminellen angegangen

Elektrogeräte gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (16.6., 18.15 Uhr) und Montag (19.6., 6.20 Uhr) widerrechtlich Zutritt auf ein Schulgelände in der Straße 'An den Nußbäumen'. Aus einem dort abgestellten Container, in dem sich mehrere Klassenräume befinden, nahmen die Diebe mehrere Computer sowie Computerzubehör mit. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro ausgegangen.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts machen können, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

