Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: auf der B44 Ladung verloren, Unfall verursacht und Fahrt unerlaubt fortgesetzt

Gernsheim (ots)

Am Donnerstag (25.05.) kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B44 zwischen Gernsheim und Biebesheim am Rhein. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit einem weißen Kasten- bzw. Pritschenwagen die Bundesstraße in nördliche Richtung. Er verlor, vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung, einen 90l Mörtelkübel. Der Kübel dopste auf der Gegenfahrbahn und touchierte hier einen in südlicher Richtung fahrenden PKW bei welchem Sachschaden entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können werden gebeten sich unter der Tel.: 06258/93430 bei der Polizeistation Gernsheim zu melden

