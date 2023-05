POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Höchst i. Odw. (ots) - Am Samstag, den 13.05.2023 - in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Höchst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Lützelbach verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Rahmen eines Hochzeitskorsos mit mehreren Fahrzeugen, die von der Stadtmitte Höchst in Richtung L3106 unterwegs waren. Der Unfallverursacher hielt an und leistete ...

