POL-DA: Gernsheim: Polizei kontrolliert Brummifahrer

Gernsheim (ots)

Am Freitag (12.05.), in der Zeit zwischen 8.00 und 14.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim, der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Mitarbeitern der Technischen Verkehrsüberwachung, einem technischen Sachverständigen, der Gefahrgutüberwachung des Kreises Groß-Gerau und dem Ordnungsamt Gernsheim mehrere Lastwagen im Bereich der Bundesstraße 44, in Höhe der Marie-Curie-Straße.

Die Kontrolleure stellten hierbei verschiedene Beanstandungen und Mängel im Bereich der Sozialvorschriften, bei der Ladungssicherung und bei Gefahrguttransporten fest. Ein Brummifahrer muss sich nun gar wegen Fälschung beweiserheblicher Daten strafrechtlich verantworten. Zudem leiteten die Ordnungshüter mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

