Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Kollision zwischen Auto und Rettungswagen

Brensbach (ots)

Der 24 Jahre alte Fahrer eines auf einer Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagens kollidierte am Donnerstagvormittag (11.05.), gegen 10.00 Uhr, an der Kreuzung Bundesstraße 38/Brensbacher Straße mit dem Auto einer von links kommenden 57 Jahre alten Frau. Die Rettungswagenbesatzung war auf der Bundesstraße von Nieder-Kainsbach kommend in Richtung Groß-Bieberau unterwegs und hatte einen 82 Jahre alten Patienten an Bord. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Strecke war während der Unfallaufnahme von 10.20 bis 11.40 Uhr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgte durch den Ortsteil Wersau. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

