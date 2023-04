Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Speedmarathon am 21. April/Bekanntgabe der Messstellen in Südhessen

Südhessen (ots)

Die hessische Polizei und damit auch das Polizeipräsidium Südhessen, nehmen am diesjährigen "ROADPOL - Speedmarathon" teil. Am 21.04.2023, zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr, kommen an knapp 200 Messstellen in Hessen über 500 Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen teilnehmender Kommunen zum Einsatz.

Eine Übersicht über die Messstellen in Südhessen finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung und im Internet unter: https://k.polizei.hessen.de/35215670

Infos und eine aktuelle Berichterstattung zum Speedmarathon finden Sie zudem in unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Twitter oder Facebook.

Die Messstellen der Polizei und der Kommunen in Südhessen im Überblick:

Darmstadt

Heidelberger Landstraße Eschollbrücker Straße Klappacher Straße Frankfurter Straße Kranichsteiner Straße Gräfenhäuser Straße

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt, B 426 Dieburg, B 26 Weiterstadt, L 3113 Mühltal, Dornwegshöhstraße Habitzheim, L 3413 Groß-Umstadt, B 26 Otzberg, L 3065 Dieburg, K 128 Griesheim, Odenwaldstraße Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße

Odenwaldkreis

Michelstadt, Erbacher Straße Mossautal-Hüttenthal, B 460 Brensbach, B 38 Höchst, Erbacher Straße Breuberg OT Hainstadt, Mainstraße

Kreis Bergstraße

Lampertheim, Ringstraße Viernheim, Wormser Straße Viernheim, Lorscher Weg Heppenheim, Lorscher Straße Lorsch, L 3111 Fürth, Schulstraße Lorsch, Heppenheimer Straße Heppenheim, Mozartstraße Heppenheim, Bgm.-Kunz-Straße Bensheim, Schwarzwaldstraße Bensheim, Darmstädter Straße Bensheim, Berliner Ring Reichenbach, Nibelungenstraße Gorxheimertal, Hauptstraße Affolterbach, Hauptstraße Wald-Michelbach, Ludwigstraße

Landkreis Groß-Gerau

Kelsterbach, Mörfelder Straße Bischofsheim, Am Schindberg Gernsheim, L 3112 Groß-Gerau, B 44 Mörfelden-Walldorf, B 486 Rüsselsheim, B 486

