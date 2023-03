POL-DADI: Geschädigte/r nach Verkehrsunfall gesucht.

Rüsselsheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (23.03.), gegen 5.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter durch eine zuvor aufgehebelte Tür in einen Handyladen in der Bahnhofstraße ein. Der Kriminelle erbeutete bei seiner Suche nach Wertgegenständen anschließend Bargeld. Der Unbekannte ist 20 bis 30 Jahre alt und trug einen Parka, Kapuzenpullover sowie eine ...

mehr