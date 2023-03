POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bürstadt (ots) - Werkzeug im Wert von über 3000 Euro wurde in der Nacht zum Donnerstag (23.03.) aus dem Innenraum eines in einer Hofeinfahrt geparkten Transporters in der Frankenstraße gestohlen. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. Rückfragen bitte ...

