Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlen und gedroht

Zeugen nach räuberischen Ladendiebstahl gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend (22.3.) gegen 18.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in einer Drogerie am Ludwigsplatz getrieben und Parfüm entwendet. Bei seinem Vorgehen wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet. Als der Dieb den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter den Unbekannten an. Hierauf soll dieser nach ersten Erkenntnissen sofort ein Messer gezogen und mit Worten gedroht haben. Anschließend trat er die Flucht an. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alles Sachdienliches entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell