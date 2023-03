Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlreiche Einbrüche in Kellerverschläge

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und prüft Zusammenhänge

Darmstadt (ots)

Nachdem es in der vergangenen Woche und am vergangenen Wochenende (17.-19.3.) zu mehreren Einbrüchen in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern unter anderem in der Dolivostraße und in der Bismarckstraße kam, hat die Polizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob zwischen den derzeit bekannt gewordenen Taten ein Zusammenhang besteht und ein am Sonntag (19.3.) auf frischer Tat ertappter und vorläufig festgenommener 22-Jähriger mit diesen in Verbindung steht, wird aktuell geprüft. Der verursachte Gesamtschaden sowie der Umfang der Beute sind abschließend noch nicht bekannt.

Am Sonntag (19.3.) gegen 12 Uhr hatten Zeugen in der Dolivostraße den Mann dabei beobachtet, wie er sich in einem Kellerraum zu schaffen machte, Werkzeuge entwendete und offenbar für den Abtransport bereit legte. Als er die Zeugen bemerkte, trat er die Flucht an. Doch er kam nicht weit. Die alarmierten Beamten stellten den Flüchtenden noch in Tatortnähe.

Er wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus Frankfurt wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Zusammenhängen dauern derzeit an.

