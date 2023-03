Nieder-Ramstadt (ots) - Die Polizeistation Ober-Ramstadt lädt alle interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung am Freitag, den 14.04.2023, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Verkehrspräventionstag in Nieder-Ramstadt ein. Die Codierung findet in der Ober-Ramstädter Straße in 64367 Nieder-Ramstadt, auf dem ...

