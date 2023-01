POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Wohnhaus/Kripo ermittelt

Riedstadt (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei am Mittwoch (11.01.) angezeigt. Durch die Terrassentür verschafften sich Kriminelle vermutlich gegen 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Ahornweg in Crumstadt. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld. Zeugen beobachteten zwei Unbekannte beim Verlassen des Grundstücks. Zudem wurde in der ...

mehr