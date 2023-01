POL-HP: Unfallflucht/Zeuge gesucht

Zwingenberg (ots) - Am Dienstag, den 10.01.2023, zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein PKW, vermutlich ein heller Renault Espace, auf dem NETTO-Parkplatz in Zwingenberg einen geparkten PKW. Die Verursacherin hinterließ eine Nachricht am geschädigten PKW mit falscher Handynummer. Es wird die Verursacherin gesucht, die den Zettel am Fahrzeug hinterlassen hat oder Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation ...

mehr