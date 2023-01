Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Supermarkt im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntag (8.1.) und Montag (9.1.) hatten es Kriminelle auf einen Supermarkt in der Borsdorffstraße abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über die Glasschiebetür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Art und Umfang der anschließend gemachten Beute, mit der sie die Flucht antraten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in dem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell