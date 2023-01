Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch am Oberwaldhaus

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (2.1.) versuchten Kriminelle in einen Verkaufsraum und einen Fahrzeuganhänger am Oberwaldhaus einzubrechen. Dabei hebelten die Kriminellen an dem Laden des Fensters und der Seitenverkleidung des Fahrzeuganhängers. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend ohne Beute vom Tatort und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

