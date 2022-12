Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei komplette Sattelzüge gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Bischofsheim (ots)

Eine "An der Kreulache" geparkte Sattelzugmaschine mit Auflieger, welcher mit Leergut beladen war, wurde im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (03.12.) und Sonntagnachmittag (04.12.) von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Die graue Zugmaschine mit dem Kennzeichen HG-XO 333 ist von der Marke DAF und der Auflieger mit dem Kennzeichen HG-SL 337 und grauer Plane ist mit der Aufschrift Cargobull versehen. Der Wert des Trailers samt Ladung wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Sattelzug wurde in der gleichen Straße im Zeitraum zwischen Freitagabend (02.12.) und der Nacht zum Montag (05.12.) gestohlen. Die schwarze Zugmaschine der Marke DAF und der unbeladene Auflieger der Marke Krone haben insgesamt einen Wert von etwa 100.000 Euro. An der Zugmaschine ist das Kennzeichen OF-FT 1100, am Auflieger das Nummernschild OF-FT 140 angebracht

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell