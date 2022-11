Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 29.11 in der Zeit von 15:15 bis 16:45 Uhr wurde in der Werlestaße in Heppenheim ein orangefarbener PKW Subaru bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt und wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem verursachenden Fahrzeug geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell