Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen und Hitlergruß

Polizei nimmt 53-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstag (19.11.) wird sich ein 53 Jahre alter Mann aus Darmstadt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten am frühen Abend die Polizei alarmiert, nachdem der offenbar stark alkoholisierte Mann in der Fußgängerzone am Luisenplatz die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort gegen 19 Uhr unter anderem die Naziparole "Sieg Heil" gerufen sowie den Hitlergruss gezeigt haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die hinzueilenden Ordnungshüter den beschriebenen Mann fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme, eine erkennungsdienstliche Behandlung und die Durchführung eines Atemalkoholtests, der das Ergebnis von 2,46 Promille anzeigte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen. Der südhessische Staatsschutz ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell