Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle machen Beute

Plane aufgeschlitzt und Werkzeuge gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (18.-19.11.) haben Kriminelle "In der Kirchtanne" die Plane eines Pritschenfahrzeuges aufgeschlitzt und von der Ladefläche unter anderem einen Kompressor entwendet. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

