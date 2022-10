Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Mehrere Präventionsangebote der Polizei in Südhessen

Infos zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen

Am kommenden Dienstag (11.10.) bieten Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen zahlreiche Präventionsstände in unterschiedlichen Ortschaften in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau sowie im Odenwaldkreis an. Die Beamtinnen und Beamten werden vor Ort zu verschiedenen Themen und Kriminalitätsphänomen Auskunft geben und stehen für gemeinsame Gespräche zur Verfügung. Nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeit in Ihrer Nähe und informieren Sie sich.

Nachfolgend haben wir die Örtlichkeiten mit den entsprechenden Uhrzeiten sowie Themen zusammengefasst:

Sparkasse Starkenburg in Viernheim (Schulstraße) - 10 bis 12 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Deutsche Bank Rüsselsheim (Marktplatz) - 11 bis 12.30 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Sparkasse Bensheim in Zwingenberg - 10 bis 11 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Sparkasse Bensheim in Auerbach - 10 bis 11 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Volksbank Südhessen in Bensheim - 10 bis 11 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Sparkasse Reichelsheim (Adam-Opel-Straße) - 9.30 bis 10.30 Uhr

Thema: "Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen"

Edeka Markt Ober-Ramstadt - 15 bis 19 Uhr

Thema: "Einbruchschutz, Fahrrad- & Seniorensicherheit"

Parkplatz neben der Sparkasse Odenwaldkreis (Werner v. Siemensstraße, Erbach) - 14 bis 17 Uhr

Thema: "Gewalt-Sehen-Helfen" & "Zivilcourage"

