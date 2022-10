Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Einbruch in Auto ertappt

Autobesitzer mit Pfefferspray besprüht

Kriminelles Trio flüchtet

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekanntes Trio hatte am frühen Samstagmorgen (1.10.) nichts Gutes im Sinn als es in der Schepp Allee gegen 2.50 Uhr versuchte in ein geparktes Auto einzubrechen. Was die Täter dabei nicht wussten war, dass sich der Fahrzeugbesitzer zum Zeitpunkt der Tat in seinem Auto befand. Bei dem Versuch das Trio festzuhalten, besprühten die Kriminellen den 43-jährigen Darmstädter mit Pfefferspray und flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Beamten jedoch fest, dass zwei weitere Autos in der Riedstraße aufgebrochen und nach Beute durchsucht worden waren. Dabei entwendeten die Täter mehrere Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Bei ihrer Flucht verloren die Täter mutmaßlich ihre Beute. Die Gegenstände wurden entlang ihres Fluchtweges gefunden und von den Beamten sichergestellt. Bei den Flüchtenden soll es sich um drei 16 bis 17 Jahre alte Jugendliche handeln. Einer der Täter hatte blondes Haar, sein Komplize trug einen dunklen Kapuzenpullover und der Dritte im Bunde soll mit einem grauweißen Pullover bekleidet gewesen sein. Alle trugen Jogginghosen und waren auf Fahrrädern unterwegs.

Die Darmstädter Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 sowie des Kommissariats 43 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

