Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Auf zwei E-Bikes abgesehen

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (1.-2.10.) haben sich Diebe Zugang zu dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße verschafft und dort zwei E-Bikes vom Hersteller "Moustache" im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Räder entgegen.

