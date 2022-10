Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Hofladen

Mehr als 800 Euro Schaden

Weiterstadt (ots)

Auf die Büroräume eines Hofladens in der Straße "Orfelder Rod" hatten es Einbrecher am Samstag (1.10.) abgesehen. Am frühen Samstagmorgen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Geschäft und suchten nach Wertgegenständen. Die Kriminellen wurden fündig, entwendeten Geld und flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tatzeit gegen 1.20 Uhr eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 800 Euro. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell