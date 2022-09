Bensheim (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Obere Grieselstraße" rückte am Dienstagabend (6.9.), gegen 20.30 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Bewohner des Hauses die Polizei, als er zwei unbekannte Männer aus einer Wohnung flüchten sah. ...

mehr