POL-DVS: Walldorf: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Heppenheim (ots) - Einen 31 Jahre alten Motorroller-Fahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Donnerstag (04.08.), kurz vor 4.00 Uhr, in der Lorscher Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über zwei Promille an. Der 31-Jährige wurde daraufhin ...

mehr