Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal OT Unter-Mossau: Gabelstabler gerät in Brand

Mossautal OT Unter-Mossau (ots)

Am Donnerstag (16.06.) kam es gegen 11.55 Uhr in der Ortsstraße zu einem Brand eines Gabelstaplers. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte der Polizei Erbach und der Rettungsleitstelle Odenwaldkreis durch aufmerksame Nachbarn, die zunächst ein Feuer aus einer an der Durchgangsstraße stehenden Scheune wahrgenommen hatten. Durch das beherzte Eingreifen einer dort wohnhaften 44-jährigen Frau konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Scheune selbst oder das angrenzendes Wohnhaus, in welchem zwei Familien wohnen, überging oder sogar Personen verletzt wurden. Die vor Ort eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus den Mossauer Ortsteilen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Brand am Gabelstapler durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

