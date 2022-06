Stockstadt am Rhein (ots) - In der Nacht vom 06./07.06.2022 kam es zwischen 18:00 Uhr abends und 10:00 Uhr morgens in Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein grauer Opel Corsa, welcher in der Kleingasse Ecke Oberstraße abgeparkt war, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen ...

