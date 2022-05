Rimbach (ots) - Am Freitagabend (20.05.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr brechen Kriminelle in einen verschlossenen Verkaufsstand in Rimbach- Zotzenbach ein. Die Diebe flüchteten mit einem Tresor, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den möglichen Tätern ...

