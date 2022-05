POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: 25-jähriger Mann vermisst / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) - Ein in der Goethestraße geparkter Ford Transit, geriet am Mittwochmittag (11.05.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum einen Rucksack samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten. Auf die gleiche Art und Weise drangen Autoknacker zudem in der Zeit zwischen 12.45 und 15.00 Uhr, in einen ...

