Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Höchst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag (28.03.) sucht die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 07:10 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Bad König mit seinem Roller die Landesstraße 3106 (Obrunnschlucht) von Höchst kommend in Richtung Rimhorn. Zu Beginn einer dortigen Linkskurve wurde er von einem schwarzen BMW 3er Compact mit roten Nummernschildern überholt. Aufgrund von Gegenverkehr wich der BMW Fahrer nach rechts aus und drängte dabei den Rollerfahrer ab, der in den Straßengraben fuhr und zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden. Der BMW Fahrer flüchtete unerkannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Höchst im Odenwald (06163/941-0) in Verbindung zu setzen.

Bericht: Manz, POK (Polizeistation Höchst)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell