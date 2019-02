Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Sperrmüll brannte

Neumünster (ots)

190227-1-pdnms Sperrmüll brannte

Neumünster. Eine Funkstreifenbesatzung bemerkte Dienstagabend (26.02.19, kurz nach 22 Uhr) in einem Hausdurchgang in der Feldstraße Rauchentwicklung. Dort brannte ein Sperrmüllhaufen (Bretter, Haustür). Die Beamten setzten zur Brandbekämpfung den mitgeführten Feuerlöscher ein. Die alarmierte Feuerwehr löschte mit Wasser ab. Gebäudeschaden entstand nicht. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

