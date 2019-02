Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 77

Jahrsdorf

Kreis RD-ECK - Unfall

B 77 / Jahresdorf / Kreis RD-ECK (ots)

190225-1-pdnms Unfall auf der B 77

B 77 / Jahrsdorf / Kreis RD-ECK. Ein Fahranfänger (18) wurde heute (25.02.19, 07.20 Uhr) bei einem Überholmanöver auf der B 77 bei Jahrsdorf (Fahrtrichtung Rendsburg) leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus nach Itzehoe gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Hohenwestedt hatte der 18-Jährige mit seinem VW Polo einen Opel Astra überholen wollen, war aber links auf den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken geriet der Polo auf die rechte Straßenseite und dort in den Graben, wo er sich überschlug. Schließlich blieb das total beschädigte Auto auf den Rädern stehen. Der junge Fahrer konnte sich selbst befreien. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe. Die B 77 brauchte nicht gesperrt zu werden. Der Polo wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt unter 1000 Euro.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

