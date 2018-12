POL-NMS: Nortorf/ Kreis RD-ECK: Festnahme nach Einbruch

Nortorf (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend (07.12.2018, 20:55 Uhr) einen versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Herbergstraße in Nortorf. Der Täter hatte zunächst einen Pflasterstein gegen die Scheibe geworfen und dann an der Tür gehebelt, war aber nicht in den Laden gelangt.

Beamte der Polizeizentralstation Nortorf konnten noch in der Nähe einen amtsbekannten 35-jährigen Mann festnehmen, auf den die Beschreibung passte. Der Nortorfer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er wurde in das Polizeigewahrsam nach Rendsburg gebracht. Als ihm dort eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete er Widerstand und musste von vier Polizeibeamten unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer Nacht in der Zelle wurde der Mann entlassen.

Den 35-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Widerstand. Den Schaden am Geschäft schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

