POL-RTK: Waldbrand in Bad Schwalbach, Gemarkung Eulenberg

Bad Schwalbach (ots)

Am Abend des 28.05.2020, um 21.10 Uhr meldete eine Bad Schwalbacher Anwohnerin eine starke Rauchentwicklung im Waldgebiet Eulenberg, welches oberhalb der B54, Höhe des Bad Schwalbacher Bahnhofes liegt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden seitens der Rettungsleitstelle die Stützpunktwehr Bad Schwalbach, als auch sämtliche Stadtteile alarmiert. Der Brandort war nur fußläufig von der Aarstraße her zu erreichen gewesen. Es brannten ca. 40-50 qm Wald- und Wiesenboden. Durch die schnelle Löscharbeit der eingesetzten Wehren konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Am Brandort konnten Hinweise auf Brandstiftung gesichert werden. Die B 54 musste für die Zeit der Löscharbeiten in dem Bereich Bahnhofstraße voll gesperrt werden. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei werden zur Aufklärung hinzugezogen. Sachdienliche Hinweise bitte an Kriminalpolizei Wiesbaden, Tel. 0611-3450 La.

