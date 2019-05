PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht in Taunusstein-Wehen

Bad Schwalbach (ots)

Am Montag, 20.05.2019 gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der Breslauer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt. Tatverdächtiger Unfallverursacher ist der Fahrzeugführer eines größeren weißen Vans. Ein Zeuge beschrieb diesen als "amerikanisches Modell, vermutlich GMC oder Chevrolet". Auffallend bei dem weißen Van sind die farblich in braun abgesetzten Radläufe und die ebenfalls braun eingefärbte Halterung über dem hinteren Kennzeichen. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Aarstraße/B54. Die Polizei in Bad Schwalbach (Rufnummer 06124-70780)sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das tatverdächtige Fahrzeug geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell