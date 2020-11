Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von BMW X 5; Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich; Polizei sucht Zeugen

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in Reichensachsen einen BMW der Baureihe X 6 gestohlen haben, wurde jetzt bekannt, dass es auch in Eschwege zu einem Autodiebstahl gekommen ist. Die unbekannten Täter stahlen ebenfalls einen BMW, diesmal der Baureihe X 5. In diesem Fall wie auch in dem von Reichensachsen hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug in dem neuen Fall handelt es sich um einen BMW X 5 in der Farbe schwarz mit den amtlichen Kennzeichen ESW-P 553. Das Auto stand in Eschwege in der Landrat-Höhne-Straße vor einer Garage geparkt und wurde in der Zeit von Sonntagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen 07.30 Uhr entwendet.

Der Stehlschaden des Autos liegt im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Kripo hat wie bei dem Autodiebstahl in Reichensachsen auch hier die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell